Vídeo: carro de passeio bate em viatura da PM e deixa dois feridos

Rio - Um carro bateu na traseira de uma viatura do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), na Linha Vermelha, na altura do KM 20, sentido Baixada Fluminense. Por conta do acidente, um militar e um dos ocupantes do veículo de passeio ficaram feridos.

Segundo a corporação, o Corpo de Bombeiros foi acionado e os feridos foram socorridos ao Pronto Atendimento de São de Meriti. Na unidade eles foram medicados e liberados em seguida. O caso foi registrado na 64ªDP (São João de Meriti).