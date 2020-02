Justiça mantém preso sargento da Marinha que ejaculou em mulher dentro de ônibus

Rio - A Justiça do Rio manteve preso o sargento da Marinha preso após ejacular em uma mulher dentro de um ônibus em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, nesta quarta-feira. A decisão, da tarde de hoje, ocorreu durante audiência de custódia na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica. O juiz Rafael Cavalcanti Cruz converteu o flagrante em prisão preventiva a detenção do terceiro sargento José Carlos Vidal Ferreira, de 35 anos, pelo crime de importunação sexual.

Na decisão, o magistrado, da 5ª Vara Criminal, justificou que a manutenção da prisão "se mostra necessária e proporcional" diante do crime do qual ele é acusado e que fragiliza a ordem pública.

"A ordem pública se encontra fragilizada, de modo que resta indiciada uma incapacidade do custodiado reger-se de acordo com as regras de civilidade e sociabilidade, oferecendo, assim, a liberdade do custodiado, ofensa à ordem pública, assim considerado o sentimento de segurança, prometido constitucionalmente, como garantia dos demais direitos dos cidadãos", disse o juiz.

Sargento cedeu lugar para assediar a vítima

DIA que seguia para o trabalho quando entrou no ônibus lotado e o José Carlos, de 35 anos, estava sentado e cedeu o lugar para ela. A vítima Priscila Trindade Alcântara, 32 anos, contou aoque seguia para o trabalho quando entrou no ônibus lotado e o José Carlos, de 35 anos, estava sentado e cedeu o lugar para ela. A servidora pública disse que ele ficou em pé do seu lado e percebeu que ele estava com o pênis ereto encostando nela

Ela pegou o celular para filmar e o militar se afastou, revelando a calça já ejaculada. A vítima gritou por socorro e contou com a ajuda de passageiros, que contiveram o assediador e chamaram policiais militares baseados na rodovia BR-101, em Neves, que o prenderam.

"Isso acontece diariamente, infelizmente, me senti muito mal, não tem como ficar bem. Mas não vou me calar, porque isso é inadmissível. Meu corpo não é público, não é objeto sexual. As mulheres não devem se calar, não podem tolerar isso. Espero por justiça, que ele pague por isso. Que outras vítimas o reconheçam e denunciem", disse Priscila.