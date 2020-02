Sequestrador pode ter feito mais de 15 vítimas na Zona Oeste

Rio - A Delegacia Anti-Sequestro (DAS) descobriu que o grupo de sequestradores liderado por Carlos Eduardo Santos de Souza, o Kadu, fez mais 15 vítimas. Segundo as investigações, ele, Adilson Barbosa de Jesus, Luciene Santiago da Conceição e um quarto suspeito que ainda está foragido atuam na Zona Oeste do Rio há pelo menos três meses.



De acordo com o delegado Claudio Gois, o grupo escolhia as vítimas de acordo com os carros delas e agia de forma violenta. "A escolha das vítimas era feita de forma aleatória, a partir dos carros que elas dirigiam. Se era um carro mais luxuoso, eles abordavam e cometiam o sequestro", explicou.



Segundo a apuração da DAS, em alguns sequestros, os criminosos levavam as vítimas para a Cidade de Deus. A organização criminosa também tinha até máquinas de cartão de débito e crédito para facilitar o pagamento do resgate.



"Eles começaram com sequestros relâmpagos, mas depois começaram a pedir resgates para família. Mas tinham até maquininha de cartão para tomar o dinheiro das vítimas. Estamos investigando em nome de quem estava essa máquina", disse Claudio Gois.