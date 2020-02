GMs decidem por greve no Carnaval; corporação diz que grupo não representa categoria

Rio - Cerca de cem guardas municipais decidiram entrar em greve durante uma assembleia nesta quinta-feira. A paralisação do grupo inicia a partir deste sábado e seguirá até a terça-feira de Carnaval. A corporação, no entanto, informou que o movimento Frente Manifestamente não é uma entidade sindical e não representa a maioria do efetivo.

Os guardas municipais se se reuniram em frente à sede da corporação, em São Cristóvão, na Zona Norte da cidade. Segundo a Associação Frente Manifestante, as reivindicações dos agentes são o cumprimento das promoções previstas nas leis de plano de carreira da corporação, o reajuste no vale alimentação que está e a convocação de mais de mil concursados de 2012.

Na assembléia ficou decidido que, ainda de acordo com a Associação Frente Manifestante, será mantido o percentual constitucional de 30% do efetivo trabalhando.

Em nota, a Guarda Municipal disse que não mede esforços para atender aos pleitos da categoria e informou que alguns deles, como a regulamentação das escalas de trabalho, a reestruturação do regime de cotas extras, a implantação do programa Minha Casa, Meu Guarda, e o reajuste salarial do funcionalismo em 8.17%, já foram implementados.



"Os Guardas Municipais sabem da importância das ações da instituição ruas durante o período de carnaval no Rio, um dos momentos em que a cidade mais precisa dos agentes. Por isso, e em respeito ao cidadão carioca e aos turistas, o +comando da Guarda Municipal confia de forma firme nos servidores e está aberto ao diálogo permanente e novos avanços serão implementados", destacou a corporação, em nota.