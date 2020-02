Corpo do miliciano Adriano da Nóbrega passa por necrópsia

Rio - A diretora do departamento de Polícia Técnica e Científica do Rio, delegada Nadia Abraão, informou que começou há pouco a necrópsia no corpo do ex-PM Adriano da Nóbrega. O novo exame cadavérico esta sendo realizado, na tarde desta quinta-feira, no Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro. O exame complementar da necrópsia atende a pedidos das Justiças da Bahia e do Rio. Além da equipe do IML do Rio, assistentes técnicos do MP da Bahia, advogados da família e perito particular participam do processo.



Segundo o perito Francisco Miguel Moraes, que foi diretor do IML do Paraná, contratado pela família de Adriano, ele fará um parecer em cima do laudo da necrópsia que pode levar 15 dias. De acordo com Moraes, existem pontos no laudo da Bahia que podem ser esclarecidos, como o orifício de entrada do tiro que atingiu Adriano, o que, segundo o perito, chama-se de "tiro encostado". Essa primeira análise do perito é baseada em uma fotografia publicada pela Revista Veja. Apesar do estado de putrefação do corpo, ele acredita que a perícia não será comprometida.



"Muita coisa não poderia ter sido feita como foi. Um dos protocolos de polícia mundo todo é esperar até a exaustão para que o indivíduo seja preso." Ainda segundo o perito, tudo está sendo fotografado. Peritos designados pelo Ministério Público da Bahia e do Rio participam da necrópsia.