PM inaugura Centro de Comando de Controle com vigilância 24h em tempo real

Rio - A Polícia Militar inaugurou, na manhã desta quinta-feira, o Centro de Comando de Controle do Quartel General, que terá uma sala de monitoramento com quatro operadores que poderão monitorar, em tempo real, durante 24 horas por dia. Segundo a PM, serão imagens captadas por cerca de mil câmeras espalhadas pela Região Metropolitana ou geradas por aeronaves do Grupamento Aeromóvel em qualquer área do território estadual, por mais remota que seja.

"Em breve, vamos adquirir mais de 40 mil celulares dotados de aplicativo que fará a conexão dos policiais militares na rua com o nosso Centro de Comando e Controle. Será um ganho sem precedentes para nossa área operacional", afirmou o comandante-geral da PM Rogério Figueredo de Lacerda.

De acordo com a PM, o emprego de imagens e de informações que passam a circular no CCC será de grande valia para a Corporação, tanto na rotina do policiamento preventivo e ostensivo, como também em grandes eventos ou gestão de uma crise. A PM acrescenta ainda que o investimento de cerca de R$ 70 mil na nova unidade foi irrisório comparado aos benefícios proporcionados.

"Estamos diante de um verdadeiro laboratório tecnológico da PMERJ, onde testamos e criamos mecanismos para o monitoramento de ações, inteligência artificial e gerenciamento de dados", disse o coordenador da CETIC, coronel George de Oliveira Costa, que esteve à frente de todo o processo de estruturação e montagem da nova unidade.

A PM informou que em outro benefício gerado pela nova unidade da CETIC é o apoio ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que opera em conjunto com outras instituições estaduais e municipais.

"Se houver uma pane elétrica no CICC, nossa unidade assume a função, pois estamos também conectados com as câmeras da Prefeitura e, num futuro próximo, com o Serviço 190", explicou o coordenador.