Passageiros do BRT fazem manifestação na estação Mato Alto

Rio - Passageiros do BRT fazem uma manifestação desde às 6h da manhã desta sexta-feira, na estação Mato Alto, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Por causa do protesto, o consórcio suspendeu temporariamente os serviços do corredor Transoeste entre as estações Dom Bosco (Recreio) e Santa Cruz.

Segundo o BRT, agentes de segurança já estão na região para dialogar com os manifestantes para restabelecer os serviços e normalizar os intervalos no corredor Transoeste. Cerca de 30 ônibus formaram uma longa fila antes da estação onde o protesto é realizado.

Em nota, o consórcio disse que "entende todas as reivindicações feitas pelos passageiros. Mas, para que o sistema funcione com a qualidade que o carioca precisa e merece, é necessário que todos os envolvidos cumpram suas obrigações contratuais".

De acordo com o Centro de Operações (COR), a manifestação pode causar interdições em ambos os sentidos da via, na altura da estação do BRT Mato Alto.