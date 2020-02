Rio - Um motociclista em um acidente com um ônibus da linha 565 (Largo do Tanque x Gávea), no Elevado do Joá, em São Conrado, na Zona Sul do Rio, na madrugada desta sexta-feira. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do episódio, mas a moto foi parar embaixo do veículo.

Em nota, a Transportes Futuro lamentou o acidente envolvendo um ônibus da linha 565 (Largo do Tanque x Gávea), que resultou na morte de um motociclista. Segundo a empresa, assim que tomou conhecimento do caso, ela reuniu as informações necessárias e entregou às autoridades para colaborar com a investigação conduzida pela Polícia.



Equipes da Cet-Rio e dos Bombeiros foram acionadas para o local do acidente. A Polícia Civil também foi acionada e uma perícia foi realizada.