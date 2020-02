Vigilância Sanitária do Rio inicia a última fase da Operação Carnaval

Rio - A Subsecretaria de Vigilância Sanitária da Prefeitura do Rio dará início à última fase da Operação Carnaval, nesta sexta-feira, a partir das 18h. Durante os dias de folia, a pasta irá deslocar 73 técnicos diariamente para inspeção e reforço de orientações higiênico-sanitárias no Sambódromo, no Terreirão do Samba, na Avenida Presidente Vargas e no entorno.

A partir deste sábado, uma equipe de 11 fiscais estará percorrendo a cidade na fiscalização de 20 blocos por dia. Pelo terceiro ano consecutivo, a Vigilância terá um estande no Setor 7, na Passarela do Samba, para ações educativas.

Orientações, distribuição de folhetos como o de dicas para foliões curtirem melhor a festa e um plantão da Ouvidoria para atendimento exclusivo de demandas relativas ao evento serão oferecidos no espaço. Este ano o local também tem uma novidade: servirá também de posto de vacinação contra o sarampo, das 17h às 20h de sábado a segunda-feira.

Segundo a pasta, a meta da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é imunizar, pelo menos, 500 pessoas em cada dia, incluindo a força de trabalho da Sapucaí.



Inspeções

Durante as fiscalizações os técnicos conferem os sistemas de água, de climatização e de gerenciamento de resíduos. A atenção é voltada para o uso de equipamentos essenciais para as condições higiênico-sanitárias, como pias, lavatórios, lixeiras com tampa e acionamento por pedal e dispensadores de sabão líquido e de toalha de papel.

Além de fiscalizar os pontos de folia, a Vigilância Sanitária manterá equipes 24 horas para atender as ações rotineiras da cidade, como denúncias de falta de higiene e outras irregularidades registradas na Central 1746.



"Nossa maior missão é atuar na prevenção de riscos, nossa atuação tem foco nos eventos de massa. Na primeira etapa da Operação Carnaval que iniciamos em 8 de janeiro realizamos mais de 1.500 prévias no comércio em geral, infracionando, emitindo intimação para o cumprimento de exigências e interditando estabelecimentos para se adequarem às normas", disse Márcia Rolim, subsecretária de Vigilância Sanitária do Rio.



Nas prévias, a Operação Carnaval passou também pelo Terreirão, Cidade do Samba e Sambódromo. Nos locais, a Vigilância volta a atuar conferindo as condições dos alimentos, os ambientes, o trabalho de garçons, massagistas, maquiadores e outros profissionais.



Sambódromo e entorno

A Vigilância vai conferir no Sambódromo serviços e pontos de venda de alimentação e bebidas (inclusive no interior de camarotes); a atuação de ambulantes cadastrados; os veículos de transporte de alimentos, bebidas e gelo; postos médicos e ambulâncias; serviços de interesse à saúde (como manicures, cabeleireiros, maquiadores, massagistas e tatuadores); e ambientes coletivos (áreas de uso comum, sanitários, locais de descarte de resíduos e água de abastecimento).

No Terreirão, há 50 pontos de vendas a serem inspecionados. Já no entorno do Sambódromo e Presidente Vargas, os fiscais vão vistoriar a atuação dos 100 ambulantes cadastrados.



Estande na Sapucaí

As atividades educativas da Vigilância estarão concentradas no estande do Setor 7, com técnicos da Superintendência de Educação atuando das 18h à 1h. O objetivo é orientar na distribuição de folhetos contendo as principais dicas relativas ao consumo de alimentos para evitar riscos à saúde. No mesmo espaço funcionará o plantão da Ouvidoria para atendimento de demandas do Sambódromo e o posto de vacinação contra o sarampo para pessoas dos 15 aos 59 anos, feita por uma equipe da SMS.

Dez dicas para aproveitar a folia com menos riscos à saúde



1- Lave bem as mãos antes de consumir alimentos e após utilizar os banheiros.



2- Observe sempre as condições de higiene dos locais de venda de alimentos.



3- Compre comidas, bebidas e qualquer outro tipo de alimentos apenas em comércios licenciados pela Vigilância Sanitária.



4- Verifique o prazo de validade dos produtos antes de consumir.



5- Confira o rótulo dos produtos industrializados, pois ali estão informações essenciais à saúde.



6- Não consuma alimentos com textura, cor, odor ou sabor alterados.



7- Fique atento ao comprar bebidas à base de frutas. Elas devem ser preparadas na hora do consumo.



8- Cuidado com enjoo, vômito e diarreia. Eles podem ser sintomas de intoxicação e de outras Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA), que precisam de atendimento médico imediato.



9- Lembre-se de consumir bastante líquido para se manter hidratado.



10- Caso identifique no comércio alguma irregularidade, como a falta de higiene que ameaça a saúde, denuncie à Central 1746.





Principais orientações



Entre as muitas orientações sobre ações básicas que podem prevenir riscos, a Vigilância Sanitária alerta que o consumidor deve observar as condições de higiene dos locais de venda de alimentos e o prazo de validade. Além disso, sempre exigir que bebidas à base de frutas e gelo sejam preparadas na hora.

Os números já registrados pela Operação Carnaval



Em pouco mais de 40 dias, a Operação Carnaval percorreu toda a cidade fiscalizando bares, hotéis, restaurantes, estúdios de tatuagem, salões de beleza, consultórios médicos e até pets. Fábricas e distribuidoras de gelo, produto muito consumido nesta época do ano também se tornaram alvo da operação. Ao todo, foram 1.554 vistorias com 585 infrações aplicadas, a maioria por falta de higiene e ausência de licença sanitária, documento que deve estar exposto na parede para que o consumidor confira se o estabelecimento está licenciado pela Vigilância.

As inspeções resultaram em 448 intimações com exigências de adequações (em especial, estruturais e de higiene) e 49 interdições, 14 delas totais.

A operação é feita por equipes das coordenações de Fiscalização Sanitária, de Alimentos, de Engenharia e de Saúde; do Núcleo de Inspeção e Fiscalização dos Ambientes de Trabalho (Nifat); e do Laboratório Municipal de Saúde Pública (Lasp), que este ano coletaram nas inspeções prévias 116 amostras de alimentos para análise. Nos últimos dois fins de semana, técnicos conferiram também a estrutura de saúde (ambulâncias e postos médicos) de 30 blocos, com sete infrações aplicadas por falta de licença e até de ambulância em dois dos blocos inspecionados.





Este ano, a Superintendência de Educação da Vigilância emitiu 846 licenças sanitárias para empresas e demais prestadores de serviços em pontos de folia e capacitou 1.335 pessoas em 33 atividades (cursos e palestras) de práticas de higiene nas áreas de alimentos, saúde e beleza, todas elas recebendo a carteira oficial da qualificação gratuita promovida pelo órgão. São garçons, chefs, manicures, cabeleireiros, massagistas, tatuadores, pierciers e outros profissionais que terão o trabalho conferido durante os dias de carnaval.

Mais prévias e ações educativas reduzem irregularidades



Com a ampliação das prévias e das ações educativas (em especial, as capacitações), a Vigilância Sanitária do Rio tem registrado uma redução expressiva nas irregularidades e consequentes riscos à saúde. No ano passado, por exemplo, essa estratégia resultou em reduções expressivas no carnaval, como 176% a menos no descarte de alimentos (de 138 quilos em 2018 para 50 em 2019) e 23% nas infrações (de 73 para 59). Mas o maior ganho foi nos riscos de alimentos consumidos. Em 2018, das 84 amostras coletadas para análise, 28 (35%) deram resultados insatisfatórios. Em 2019, das 61 amostras coletadas, apenas três (5%) foram insatisfatórias, uma diminuição de 30% em relação a 2018.