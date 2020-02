Três homens são mortos a tiros na Zona Norte do Rio

Rio - Três homens foram mortos a tiros, nesta sexta-feira, durante um ataque em Quintino Bocaiuva, na Zona Norte do Rio. Segundo relatos, ocupantes de um carro teriam disparado contra as vítimas na Rua Lemos Brito.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionadas para verificar uma ocorrência na região. No local, duas pessoas foram encontradas caídas no chão e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Posteriormente, os moradores informaram de uma outra vítima fatal nas proximidades, o que foi confirmado pelos militares.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DH-Capital) foi acionada, fez uma perícia no local e busca imagens de câmeras de segurança que possam identificar os autores do crime.