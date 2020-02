Carnaval: chuva e alteração no trânsito causam transtornos aos cariocas

Rio - Uma forte chuva atingiu o Rio e, junto com as interdições no trânsito por conta dos desfiles desta sexta-feira, causa transtornos na cidade. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a chuva que caiu sobre as zonas Norte, Oeste e Sul se deslocou em direção a São Gonçalo e Niterói. Para as próximas horas, a passagem da frente fria ainda pode causar chuva moderada a forte, com raios e rajadas de de ventos moderados a fortes (até 76 km/h).

Ainda segundo o COR, a chuva começou pela Zona Oeste, em Sepetiba, às 12h45, quando onde houve o primeiro registro de chuva - que foi fraca (0,6mm). Ela se intensificou na Zona Oeste às 13h, onde caiu forte em Santa Cruz com 9mm de chuva em 15 minutos. Depois, a chuva perdeu força e só voltou a ganhar intensidade novamente às 14h30, mas em Sepetiba.

Às 16h30, em Jacarepaguá, o Rio voltou a ter chuva forte, que se deslocou pela Zona Oeste, Zona Norte, Centro e Zona Sul até 18h. Entre 17h e 18h, choveu muito forte em Laranjeiras (16,4 mm) e em Santa Teresa (14,4 mm); Na Tijuca (8,0 mm) e em São Cristóvão (8,4 mm) a chuva foi forte. Por conta da intensidade, bolsões d'água foram registrados na Rua do Catete, na altura da Rua Silveira Martins, e em Santa Cruz. Equipes da prefeitura foram acionadas e seguem atuando nos locais.

A chuva forte que chegou a cidade nesta sexta-feira já alagou ruas de Santa Cruz, na Zona Oeste. A tendência é que a mesma permaneça por todo o Carnaval. #ODia pic.twitter.com/J8A3l5ee9C — Jornal O Dia (@jornalodia) February 21, 2020

Interdições no trânsito

A Prefeitura do Rio montou esquema especial de trânsito para o desfile das escolas de samba no Carnaval 2020. Há bloqueios na Avenida Presidente Vargas e nos acessos. A melhor opção para quem vai assistir aos desfiles é o transporte público de alta capacidade. Use o trem ou o metrô.

A CET-Rio informou que também será implantado esquema especial de trânsito nos bairros Madureira e Campinho para a realização do Desfile de Blocos de Enredo e Escolas de Samba dos Grupos B, C, D, E e Sábado das Campeãs. Entre as principais vias interditadas estão Estrada Intendente Magalhães e Rua Domingos Lopes. O esquema especial começa às 23h desta sexta-feira e vai até as 8h de sábado. Depois, ocorre entre 18h e 10h dos dias 22, 23, 24, 25, 29 e 01 de março.

Previsão para os próximos dias

Neste sábado (22), a previsão é de pancadas de chuva moderada a forte durante a madrugada. Ao longo do dia a chuva começa a perder intensidade e deve cair moderada, em pontos isolados, durante a manhã. À tarde e à noite, a chuva deve ser de fraca a moderada, em pontos isolados.



No domingo (23), a entrada de umidade vinda do oceano vai criar condições para chuva fraca, isolada, durante a madrugada.



Durante a segunda-feira (24), devido à atuação de áreas de instabilidade em altos níveis, junto com a alta umidade, o dia será de bastante nebulosidade e com chuva fraca a moderada, isolada, à noite.



Na terça-feira (25), a nebulosidade diminui. Mas, há previsão de chuva fraca a moderada, em pontos isolados, durante a tarde.