Incêndio em apartamento na Tijuca deixa duas pessoas feridas

Rio - Um incêndio em um apartamento na Tijuca, na Zona Norte do Rio, deixou duas pessoas feridas, na noite desta sexta-feira. As vítimas inalaram fumaça e, por volta das 21h15, ainda recebiam atendimento médico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio atingiu um imóvel do quinto andar do prédio, que fica na Rua Conde de Bonfim, 116. Agentes do quartel da Tijuca foram acionados para combater as chamas.

A corporação informou que o fogo foi provocado por um curto-circuito em um ar condicionado que fica na sala do imóvel.