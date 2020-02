Vídeo: Em sábado de Carnaval, carro pega fogo e interdita pista da Presidente Vargas

Rio - Um incêndio em um carro interditou completamente a pista lateral da Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, no início da tarde deste sábado de Carnaval.

Segundo o Centro de Operações, o fogo foi provocado por um acidente entre o carro e um micro ônibus, no sentido da Avenida Francisco Bicalho, na altura da Cidade Nova. A CET-Rio, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e a pista foi rapidamente liberada.

Veja o vídeo: