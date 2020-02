PM apreende facas, chaves de fenda e até arma de choque no Cordão da Bola Preta

Policiais do 5º BPM (Praça da Harmonia) prenderam dois homens com drogas nos pontos de bloqueio e revista na Avenida Primeiro de Março, durante o Cordão da Bola Preta. Segundo a PM, os militares apreenderam seis facas, cinco tesouras, sete chaves de fenda, um canivete, dois alicates, quatro estiletes, dois simulacros, uma arma de choque e garrafas. Segundo a Riotur, cerca de 630 mil pessoas curtiram o bloco.

O Bola Preta contou com um esquema de revista, realizado pela Polícia Militar, em vários pontos do entorno da Avenida Primeiro de Março.

Bloco arrasta multidão no Centro do Rio

Tradição no Carnaval carioca, o Cordão do Bola Preta levou uma legião de foliões ao Centro do Rio na manhã deste sábado, em seu 102º desfile. Nem a chuva, que caiu por volta das 10h, desanimou o público – embora alguns foliões tenham notado que o bloco estava mais vazio do que nos outros anos.

Neste ano, o bloco homenageou o centenário de nascimento da divina Elizeth Cardoso, a eterna madrinha do Bola, e Carmem Costa, a primeira cantora a dar voz ao famoso hino do Cordão, hoje símbolo do carnaval de rua do Rio.

Estavam presentes a rainha do Bola 2020, Paolla Oliveira, a madrinha, Maria Rita, o padrinho, Neguinho da Beija Flor, a porta estandarte, Leandra Leal, a Musa das musas, Selminha Sorriso, e a musa do centenário Mirian Duarte, além das cantoras Emanuelle Araújo e Nina Rosa, que fez uma participação especial no desfile deste ano.