Morre empresário baleado na Niterói-Manilha

Rio - Morreu, na madrugada deste sábado, o empresário de 67 anos baleado durante uma tentativa de assalto na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), em São Gonçalo, na Região Metropolitana, no último dia 14 de janeiro. A informação foi confirmada pela filha de Paulo Alves Cardoso.

De acordo com Ana Paula Almeida, a família aguarda o laudo médico para saber a causa da morte.

Paulo fazia o trajeto da Região dos Lagos, onde ele morava, para o Rio pela Niterói-Manilha pelo menos uma vez por semana por causa de um tratamento médico. No entanto, segundo a filha, ele tinha "trauma" da região.

A tentativa de assalto contra pai e filha aconteceu na altura de Itaúna, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado. Os dois voltavam de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em um Toyota Hilux, por volta das 13h, quando foram fechados por criminosos armados que estavam em outro carro, de cor preta.

Paulo foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde passou por cirurgia. A bala que atingiu o homem entrou pelo seu olho esquerdo e saiu pelo direito, fazendo com que ele perdesse o globo ocular do primeiro.

Ainda não há informações sobre a data do enterro. De acordo com a filha, Paulo vai ser enterrado em Rio das Ostras, onde ele morava.