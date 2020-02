Montador é morto a tiros após discussão em Nova Iguaçu

Rio - Um homem, identificado como Edson da Silva Pereira, de 34 anos, morreu após ser baleado, neste sábado, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a PM, agentes do 20ºBPM (Mesquita) foram acionados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, no bairro da Posse, após a entrada da vítima na unidade.

No local, os militares foram informados que Edson foi ferido no bairro Miguel Couto, no município de Nova Iguaçu, e não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).