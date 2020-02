Homem é esfaqueado em São Gonçalo

Rio - Um homem morreu após ser esfaqueado, no bairro Mutuá, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta segunda-feira. Segundo relatos, a vítima teria se envolvido em uma discussão familiar.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar a ocorrência. No local, os policiais encontraram o homem caído ao chão e acionaram o Corpo de Bombeiros que constatou o óbito. A perícia foi acionada e a ocorrência está a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHSGN).