Rio - Sobrinha de Alcebíades Paes Garcia, o Bidi, Shanna Harrouche Garcia irá comparecer nesta sexta-feira (28) na Delegacia de Homicídios da Capital, para prestar esclarecimentos. A informação foi passada pelo seu marido, Rafael Alves, que disse que o depoimento será dado espontaneamente.



Bidi foi assassinado na madrugada da última terça-feira e uma das linhas de investigação da DH é a disputa familiar pela herança, que começou a ser construída por pelo contraventor Waldomiro Garcia, o Miro, patriarca da família Garcia. O patrimônio do jogo do bicho estaria avaliado em cerca de R$ 25 milhões.



"Ela não foi intimada, mas vai comparecer amanhã lá por livre e espontânea vontade, para esclarecer tudo que for necessário", declarou.



Ainda segundo Rafael Alves, o assassinato de Bidi, na madrugada da última terça, após assistir o segundo dia de desfiles da escola de samba do grupo especial, deixou sua esposa assustada e ela acredita que está correndo risco.



"A vida que corre risco também é a dela, né. Há cinco meses ela sofreu um atentado. Agora matam o tio. Onde isso vai parar?", questionou.



Atentados contra a família Garcia



Em outubro, Shanna foi atacada a tiros no estacionamento de um shopping na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Na época, ela chegou a afirmar que o seu cunhado, Bernardo Bello, estava por trás do crime.



Ela não foi a primeira da família a ser alvo de atentados. O pai dela, o bicheiro Waldemir Paes Garcia, o Maninho, foi assassinado em 2004. Desde então, começou uma guerra na família Garcia pelo controle dos pontos de jogo do bicho no estado do Rio.



Sete anos depois, a vítima foi o ex-marido de Shanna, José Luiz de Barros Lopes, o Zé Personal. Ele era suspeito de ser o responsável pelo controle de máquinas de caça-níqueis na Zona Sul.



Em 2017, o filho de Maninho e irmão de Shanna, Myro Garcia, conhecido como Myrinho, foi assassinado ao tentar fugir de sequestradores, após o seu resgate ser pago. O jovem ficou em cárcere privado por dois dias e os criminosos exigiam uma recompensa de R$ 100 mil para libertá-lo.



"Shanna quer soluções desses casos. A tentativa de execução contra ela, a morte do pai, a morte do tio, do irmão, do ex marido. Alguém tem interesse nisso e está agindo sozinho contra todos! Uma família está sendo eliminada", finalizou o marido de Shanna.