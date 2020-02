Rio - O corpo de Rafael Rocha, de 30 anos, amigo do sertanejo Gláucio Lopes, foi encontrado nesta quinta-feira, boiando próximo à praia do Cepilho, na Região de Trindade, em Paraty, na Costa Verde do Rio. Os dois foram arrastados para o mar após uma onda atingir a pedra onde estavam, no domingo, e morreram.

Gláucio e Rafael estavam na cidade desde sábado para passar o Carnaval. O sertanejo era da cidade de Limeira, onde era mais conhecido. O cantor chegou a ser resgatado com vida, mas não resistiu e morreu durante o socorro na praia.

De acordo com os Bombeiros, o corpo de Rafael foi encontrado por volta de 14h e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis. Ainda não há informações sobre a data e local de seu enterro.

Gláucio foi enterrado no Cemitério Parque de Limeira, nesta quarta-feira.