Dominguinhos tem quadro de saúde estável após infarto

Rio - O compositor e intérprete de samba-enredo da Escola de Samba Unidos do Viradouro, Domingos da Costa Ferreira, o Dominguinhos do Estácio, permanece internado no quarto do Hospital Casa Prontocor. Segundo a unidade, nesta sexta-feira, ele apresenta resposta satisfatória ao tratamento além de uma evolução clínica.

Dominguinhos sofreu um infarto no domingo após o desfile da escola de samba, que foi campeã do Grupo Especial nesta quarta-feira. Por meio de um comunicado em sua conta no Instagram, a assessoria do cantor explicou o ocorrido. "O mesmo não conteve suas emoções e então nosso querido Dominguinhos infartou e encontra-se hospitalizado no hospital Prontocor na Tijuca, Rio de Janeiro. No dia, Dominguinhos foi levado ao hospital mais próximo e foi prontamente atendido, fazendo os procedimentos necessário", informou.