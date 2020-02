Rio - Uma cadela foi resgatada no final da tarde desta sexta-feira na Linha Amarela. Assustada, a cachorrinha estava no meio do Túnel da Covanca, na pista em direção à Barra da Tijuca. Para evitar que o animal fosse atropelado ou causasse um acidente, o trânsito foi bloqueado pela concessionária por quase dez minutos.



A equipe da concessionária a alcançou por volta das 17h15. Arisca, ela tentou correr para a outra galeria, no sentido Ilha do Fundão. Motoristas e motociclistas pararam seus veículos para ajudar na operação de resgate, que terminou em final feliz.



"Ela estava bem assustada no meio dos carros, mas se acalmou quando consegui pegá-la. Percebi também que ela deu cria há pouco tempo. Espero que o dono apareça logo e ela reencontre logo os seus filhotinhos", contou Reginaldo Gomes, supervisor de operações da Lamsa e responsável por acalmar a cachorrinha no túnel.



Com esse salvamento, a Lamsa contabiliza dois cachorros, um gavião e cerca de dez cavalos resgatados ou retirados em segurança da via expressa em fevereiro.