Homem é morto em ônibus no Recreio, Zona Oeste

Rio - Um homem ainda não identificado foi morto a tiros, na tarde deste sábado, dentro do ônibus da linha 315 (Caju - Recreio), na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. De acordo com as primeiras informações, o suspeito, que estava em uma moto, ordenou que o motorista parasse o veículo. Em seguida, o bandido entrou no coletivo, atirou contra a vítima e fugiu.

Passageiros acionaram PMs do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), que isolaram a área para perícia da Delegacia de Homicídios (DH). Segundo a Polícia Civil, os agentes buscam imagens de câmeras de segurança do ônibus que possam ajudar a identificar o autor do crime.

Baleado no Jardim Botânico

Nesta sexta-feira, um homem foi baleado em uma tentativa de assalto a ônibus na Rua Jardim Botânico, no bairro de mesmo nome, Zona Sul do Rio. De acordo com a Polícia Militar, a vítima reagiu ao roubo na linha 583 (Cosme Velho-Leblon) e foi atingida por dois tiros, um no braço e outro no abdômen.



Após os disparos, os criminosos fugiram e policiais encaminharam o homem ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul. Ele foi operado e seu estado de saúde é considerado estável. No local, os PMs apreenderam um revólver calibre .38 usado pelos bandidos. A ocorrência foi encaminhada para a 15ª DP (Gávea).