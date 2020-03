Paciente morre com suspeita de coronavírus em Friburgo

Rio - Um homem que estava internado com suspeita de coronavírus morreu na madrugada de sábado, em Nova Friburgo. A Secretaria Municipal de Saúde ainda aguarda o resultado do exame, que será dado pelo Ministério da Saúde. O número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no Estado do Rio caiu para 18, depois que a Prefeitura de Resende descartou uma suspeita que era investigada na cidade. Em todo o país já são 180 casos em análise e dois casos confirmados em São Paulo.

A prefeitura de Resende informou que um caso suspeito na cidade teve resultado negativo no exame feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ) para confirmar a infecção.

Os casos suspeitos no Estado do Rio de Janeiro foram registrados na capital, em Niterói, Maricá, Nova Friburgo e Nova Iguaçu.

Em alerta

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que intensificou as ações de conscientização e informação à população nas unidades de saúde e em suas redes sociais. "Além de materiais informativos, as equipes de saúde já receberam treinamento para atendimento de casos suspeitos. As medidas estão incluídas no plano de contingência municipal contra o coronavírus", afirma a secretária Beatriz Bush.

A Organização Mundial de Saúde ampliou o nível de risco de contaminação para 'muito alto', o grau mais elevado de alerta.