Represa e adutora se rompem por causa de temporal no Rio

Rio - Por conta do temporal que atingiu a capital e a Região Metropolitana do Rio nesta madrugada, cerca de 100 famílias ficaram ilhadas na região conhecida como Santa Maria, na Taquara, na Zona Oeste do Rio. Segundo moradores, quedas de árvores e desabamentos de terras provocaram a inundação da represa Camorim. Também na Zona Oeste, em Deodoro, moradores tiveram as casas inundadas e, de acordo com eles, uma tromba d'água teria atingido uma adutora e invadido as casas da região. Por volta das 13h, uma equipe da Cedae estava a caminho do local para verificar do que se trata o ocorrido.

Galeria de Fotos Ruas na Taquara foram afetadas Arquivo pessoal Alagamentos em Deodoro Reprodução / Internet Alagamentos em Deodoro Reprodução / Internet Alagamentos em Deodoro Reprodução / Internet Rua Coronel França Leite, na Chatuba, Mesquita Reprodução / Internet O nível do Rio Paraíba do Sul aumentou em 2,46 metros Divulgação Incidente ocorreu na manhã deste domingo. Três residências próximas foram interditadas pela Defesa Civil Divulgação/15º GBM Queda de árvore na Rua Visconde de Albuquerque, na Gávea Divulgação / COR Estrada da Gávea Divulgação / COR Avenida Brasil, na altura de Irajá Divulgação / COR

Segundo a moradora Rosiane Rodrigues, a forte chuva que atingiu Jacarepaguá, uma das áreas mais afetadas nesta madrugada, provocou a inundação nas ruas abaixo da represa. "A localidade onde moram essas famílias fica abaixo da represa. Com a correnteza, foram levados árvores, terra e areia. Por conta disso, postes estão no chão e fios de alta tensão soltos", afirma ela.

Rosiane, que não estava na sua casa nesta madrugada, diz que não consegue chegar em sua residência. "Por conta dos postes no chão, ninguém consegue entrar e sair de Santa Maria. Soube que uma casa do lado da minha corre risco. Já autorizei meu vizinho entrar na minha casa e ver como está a situação", afirma ela.

Vizinha de Rosiane, a moradora Leliandra Freitas disse que o início da manhã foi de trabalho para todos da região. "Um barranco caiu em cima do carro do vizinho e a casa de outro caiu. Graças a Deus não machucou ninguém, mas estamos ilhados e um está ajudando outro", conta ela.

Ainda segundo ela, a tensão mais cedo era com uma possível descarga elétrica por conta dos fios de alta tensão no chão, por volta da 13h40 uma equipe da Light chegou e cortou a energia. "Estão todos caídos e não para de chover. Estamos aflitos, pois podemos receber uma descarga elétrica", diz.

Já em Deodoro, o motorista Daniel Branco Ferraz, próximo a linha do trem, uma enxurrada atingiu casas. "Por volta de 2h da madrugada começou a encher tudo. Não foi a chuva que encheu a casa das pessoas. Começou a vir uma água aqui na linha do trem, parecia uma barragem se rompendo. A água da chuva estava molhando só os pés, não estava com força para encher tudo. Nós estávamos até contendo a chuva com facilidade. Foi essa água que inundou tudo", conta ele.

Ainda segundo Daniel, eles entraram em contato com Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. "Ligamos, pois a rua está tomada de areia e pedra, que vieram direto da linha do trem. É um caos total. Muita gente perdeu tudo", afirma Daniel.

Em nota, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) informou que está apurando as possíveis causas do rompimento da represa na Zona Oeste.

*Estagiários sob supervisão de Waleska Borges