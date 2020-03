Miliciano do 'Bonde do Ecko' é preso na Zona Oeste

Rio - Um homem, identificado como Mario Lucio de Souza Cruz, conhecido como 'Monstrão', foi preso neste domingo no conjunto Cesarão, em Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade, por policiais da Draco. De acordo com a Polícia Civil, Mario é um dos milicianos que integram o 'Bonde do Ecko', considerada a maior milícia em atividade no estado. e uma das lideranças do grupo paramilitar.

Ainda segundo a polícia, contra o criminoso havia dois mandados pelos crimes de homicídio e organização criminosa. No momento da prisão, agentes apreenderam um radiotransmissor, uma pistola calibre .9mm, um kit rajada e roupas militares.

Em um terreno baldio, próximo a casa de 'Monstrão', foram apreendidos carregadores para fuzil AK-47 e munições do mesmo calibre. O miliciano foi autuado pelos crimes.