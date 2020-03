Crivella reúne secretariado no Centro de Operações para reduzir efeitos da chuva

Rio - O prefeito Marcelo Crivella reuniu, na tarde deste domingo, seu secretariado no Centro de Operações Rio (COR-Rio), em uma operação para reduzir os efeitos da forte chuva que atinge a cidade desde a noite deste sábado e causou a morte de duas pessoas, além de deslizamentos de terra, enxurradas, alagamentos e bolsões d'água em vários pontos do Rio.

Numa transmissão ao vivo em rede social, direto da sala de crise do COR, Crivella informou à população as medidas tomadas pelos órgãos municipais e garantiu que todos os esforços estão sendo feitos, com o máximo de agilidade.

"Estamos em alerta máximo. Nossos órgãos estão preparados para resolver as situações e as nossas equipes estão nas ruas trabalhando. Vamos sair mais fortes de momentos como esses ", afirmou Crivella, que pediu à população que colabore com a segurança de todos, em caso de novos temporais.

"Evitem áreas de risco, não joguem lixo nas ruas, para não entupir os bueiros, atendam às equipes de orientação, quando soarem as sirenes, e se dirijam aos pontos de refúgio", completou.

Chuva na cidade

A cidade entrou em estágio de atenção, por volta das 22h10 de sábado, e permanece em estágio de alerta, o quarto nível numa escala de cinco, desde 0h20 deste domingo.

Foram acionados 28 conjuntos de sirenes em 14 comunidades localizadas em áreas de alto risco geológico, conforme protocolo que se baseia em volume de chuva superior a 40mm no intervalo de uma hora.