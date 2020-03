Motorista de aplicativo é baleado em tentativa de roubo em Maricá

Rio - Um motorista de aplicativo ainda não identificado foi baleado, na noite deste sábado, em uma tentativa de roubo em Itapeba, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Militar, três suspeitos abordaram a vítima e tentaram levar seu veículo. Um dos bandidos atirou contra o homem que, mesmo ferido, conseguiu dirigir mais alguns metros e pedir socorro a outros motoristas. Ele foi levado a uma companhia do 12º BPM (Niterói) e socorrido ao Hospital Conde Modesto Leal, no Centro. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Os policiais fizeram buscas para tentar encontrar os bandidos e abordaram os três ainda no bairro de Itapeba. Segundo a corporação, o grupo atirou contra os militares e houve confronto. Dois deles conseguiram fugir e o outro foi preso. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói). Os agentes fazem buscas pela dupla suspeita do crime.