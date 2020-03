PROBLEMAS NA Zona NORTE

O orgulho de abrigar o Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão) não se repete em outros aspectos para os moradores de Engenho de Dentro, na Zona Norte. Com problemas crônicos, O DIA no Seu Bairro voltou ao local após um ano e verificou as mesmas reclamações, como alagamentos e ruas esburacadas.

Na Rua Dr. Niemeyer, os moradores tentam se proteger das enchentes com batentes nas portas das casas e estabelecimentos comerciais. "Quando chove, alaga tudo. Há anos pedimos uma solução e nada muda", reclama Vilson Gonçalves.

Fabiano Ramiro também experimentou os danos dos alagamentos. "Há um ano, a rua alagou e invadiu minha loja, foi um caos", relembra.

Depois de um prejuízo, Alayde de Andrade resolveu colocar uma proteção na entrada de casa numa tentativa de conter as enchentes. "A água invadiu tudo e perdi muita coisa. Tive que tomar essa medida, mas, mesmo assim, a água quase ultrapassou a barreira", conta.

Na parte mais alta da Rua Dr. Niemeyer não tem asfalto — a pavimentação ainda é de paralelepípedo e tem remendos em toda a extensão. Outro problema é a falta de iluminação. "É cheia de buracos. Está toda remendada, mas não resolve", alerta Mauricio dos Santos.

RESPOSTAS

A Rioluz informou que enviará uma equipe ao local para avaliar a situação e executar os reparos necessários. Já a Secretaria de Conservação e Meio Ambiente afirmou que fará vistoria para checar a drenagem na região e verificar se há obstruções na rede que favoreçam alagamentos. A pasta informou que não há previsão de substituir os paralelepípedos da rua, mas que uma ação tapa-buraco será programada.