Estado se mobiliza para apoiar municípios atingidos pelas chuvas

Rio - O Governo do Estado, por meio de suas secretarias, acompanha desde a noite de sábado a situação das áreas atingidas pelas chuvas e está em contato permanente com todos os municípios afetados para prestar apoio à população.

A partir de determinação do governador Wilson Witzel, todos os helicópteros do Estado estão à disposição para levar mantimentos e atender a emergências nos locais atingidos. De acordo com o Governo, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos possui um estoque de cestas básicas, kits limpeza e água para abastecer as áreas mais necessitadas. O Rio Solidário está recebendo doações em sua sede, na Travessa Euricles de Matos, 17, em Laranjeiras.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) enviou máquinas para fazer reparos em rodovias onde a chuva provocou danos. Equipes da Secretaria de Defesa Civil estão mobilizadas para atender todas as solicitações dos órgãos municipais e também dar atenção aos bairros afetados na cidade do Rio.

Possibilidade de chuva forte

De acordo com o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), da Secretaria de Defesa Civil, núcleos de chuva moderada a forte atuam sobre as regiões da Baixada Fluminense, Capital, Costa Verde, Baixada Litorânea e Serrana. Para as próximas horas, há previsão de pancadas de chuva moderada a ocasionalmente forte para todas as regiões do estado.