Vídeo: homem relata desespero ao ver casa sendo alagada: 'água não parava de subir'

Rio - Um vídeo compartilhado por um jovem que mostra os danos causados em sua casa pelas fortes chuvas, que mataram quatro pessoas e feriram outras duas até a noite deste domingo, viralizou na Internet e criou uma rede de solidariedade entre os cariocas. Nas imagens, o professor de espanhol Leonardo Barreto, que mora na Rua São Francisco, em Realengo, na Zona Oeste, uma das áreas mais afetadas pelo temporal, tenta acalmar a sua mãe. Ao ver a água invadindo sua casa, a mulher se desespera e grita pelo filho, que tenta acalmá-la.

foi o dia mais assustador e desesperador da minha vida, minha casa ficou totalmente inundada em segundos #chuvaRJ pic.twitter.com/Wm62NxdoYQ — leo (@leowtvr) March 1, 2020

No relato publicado no Twitter, Leonardo relata que outros moradores perderam tudo, como eletrodomésticos e outros bens. "Na rua, todos os carros do início ao fim foram levados pela água. Dois carros do meu pai e a moto do meu irmão também foram. Um carro do meu pai está embaixo de OITO CARROS dentro do VALÃO. O ASFALTO da rua soltou é destruiu várias casas, uma desabou!!!!", escreveu em uma outra postagem.

Rapidamente, uma rede de solidariedade se formou e diversas vaquinhas online já foram formadas por interessados em ajudar os moradores.

Ajude os moradores a comprarem eletrodomésticos, móveis e mantimentos essenciais perdidos pela chuva. Por favor, auxiliem pela vaquinha, com doações a partir de R$10, por transferência bancária ou picpay (@ aleo).



DIVULGUEM!!https://t.co/qX7hrebecE#chuvaRJ #Realengo https://t.co/F5NaV7U5B0 — leo (@leowtvr) March 1, 2020

Outras campanhas foram feitas entre os próprios moradores e um colégio da região está arrecadando qualquer tipo de donativo para os moradores.

CLM fica em Realengo mas quem for de perto tenta ajudar pelo amor de deus e se não puder só dêem rt. Tem gente que perdeu TUDO!!! pic.twitter.com/7UiQAcEeCO — gab (@criesingenderf) March 1, 2020

O governador Wilson Witzel informou, neste domingo, odos os helicópteros do Estado estão à disposição para levar mantimentos e atender a emergências nos locais atingidos. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos possui um estoque de cestas básicas, kits limpeza e água para abastecer as áreas mais necessitadas. O Rio Solidário está recebendo doações em sua sede, na Travessa Euricles de Matos, 17, em Laranjeiras.