Aniversário do Rio sem comemoração

Duas das quatro mortes causadas pelas chuvas aconteceram na Zona Oeste, no mesmo dia que o Rio completou 455 anos. No Tanque, um homem identificado como Flávio Gonçalves da Silva, de 40 anos, morreu depois que um deslizamento atingiu sua casa, na Rua Almirante Melquíades de Souza. Na Estrada do Tindiba, na Taquara, uma descarga elétrica causou a morte de Vânia Nunes, de 75 anos. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h58, mas encontrou a vítima já sem vida no local.

Em Acari, um homem que teria se afogado também morreu. Ele foi levado para o Hospital Ronaldo Gazzolla, mas já chegou morto. No município de Mesquita, na Baixada Fluminense, um deslizamento de terra na Estrada Feliciano Sodré provocou o soterramento e a morte de Mizael Xavier, de 62 anos.

Também na Baixada, três casas foram atingidas por deslizamentos em Magé. Maria Mendes, de 22 anos, e Flavio Pereira, de 27, ficaram parcialmente soterrados, mas foram resgatados e encaminhados para o Hospital Municipal de Magé.