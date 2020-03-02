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Rio de Janeiro

Veja as escolas estaduais que ficarÃ£o fechadas nesta segunda por causa da chuva

A maioria delas fica na Baixada Fluminense

Por O Dia

Temporal atingiu o Rio neste fim de semana
Temporal atingiu o Rio neste fim de semana -
Rio - A Secretaria estadual de Educação informou que 42 escolas da rede vão ficar fechadas nesta segunda-feira por causa do temporal que atingiu o Rio neste fim de semana. A maioria delas estão na Baixada Fluminense. Da capital, sete unidades ficarão fechadas. Todas foram afetadas pelas chuvas.
Na rede municipal de Educação, as aulas vão funcionar normalmente, de acordo com a Secretaria Municipal. "Quaisquer alterações, serão pontuais e informadas de acordo com a necessidade", a pasta acrescentou.
Veja as escolas que estarão fechadas:
C.E. JARDIM GLÁUCIA - BELFORD ROXO

C.E. JARDIM IPÊ - BELFORD ROXO

C.E. PAULINO BARBOSA - BELFORD ROXO

C.E. SANTA TEREZA - BELFORD ROXO

C.E. PARQUE AMORIM * BELFORD ROXO

C.E. BOM PASTOR - BELFORD ROXO

CIEP 314 GALILEU GALILEI - BELFORD ROXO

CIEP 377 CARMEM DA SILVA - BELFORD ROXO

C.E. IRINEU MARINHO - DUQUE DE CAXIAS

C.E. FERNANDO FIGUEIREDO - DUQUE DE CAXIAS

C.E. PROFESSORA ELIANA DE ALMEIDA DOS SANTOS - ITAGUAÍ

C.E. NEY CIDADE PALMEIRO - ITAGUAÍ

CIEP 368 JOÃO CANUTO - ITAGUAÍ

C.E. IRENE MEIRELLES - MACAÉ

C.E. CAETANO DE OLIVEIRA - MANGARATIBA

C.E. MONTEBELO BONDIN - MANGARATIBA

C.E. JOÃO PAULO II - MANGARATIBA

C.E. HERMÍNIA DE MATTOS - MANGARATIBA

C.E. POETA MÁRIO QUINTANA - MESQUITA

C.E. ANA NÉRI - MESQUITA

C.E. PIERRE PLANCHER - MESQUITA

C.E. ARRUDA NEGREIRO - NOVA IGUAÇU

C.E. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO - RIO BONITO

C.E. PROFESSOR DYRCEU - RIO BONITO

C.E. ALFREDO PUJOL - RIO CLARO

C.E. RODRIGO OTÁVIO FILHO - RIO DE JANEIRO/VAZ LOBO

C.E. STUART EDGARD ANGEL JONES - RIO DE JANEIRO/SANTÍSSIMO

C.E. LEOPOLDINA DA SILVEIRA - RIO DE JANEIRO/BANGU

C.E. CARLOS ARNOLDO AMBRUZINNI - RIO DE JANEIRO/SEPETIBA

C.E. PROFESSORA VILMA ATANÁZIO - RIO DE JANEIRO/CAMPO GRANDE

C.E. CARLOS MAGNO NAZARETH CERQUEIRA - RIO DE JANEIRO/GUARATIBA

C.E. PAULO DE FRONTIN - RIO DE JANEIRO/PÇA DA BANDEIRA

C.E. JOÃO COELHO DA SILVA - SÃO JOÃO DA BARRA

C.E. PROFESSORA SANDRA MARIA - SÃO JOÃO DE MERITI

E.E. PRAÇA DA BANDEIRA - SÃO JOÃO DE MERITI

CIEP 399 JEAN BAPTISTE DEBRET - SÃO JOÃO DE MERITI

C.E. CAETANO BELLONI - SÃO JOÃO DE MERITI

CIEP 169 MARIA AUGUSTA CORRÊA - SÃO JOÃO DE MERITI

CIEP 170 GREGÓRIO BEZERRA - SÃO JOÃO DE MERITI

CIEP 115 ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA - SÃO JOÃO DE MERITI

C.E. MURILO BRAGA - SÃO JOÃO DE MERITI

C.E. PRESIDENTE DUTRA - SEROPÉDICA
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