Rio - A Secretaria estadual de Educação informou que 42 escolas da rede vão ficar fechadas nesta segunda-feira por causa do temporal que atingiu o Rio neste fim de semana. A maioria delas estão na Baixada Fluminense. Da capital, sete unidades ficarão fechadas. Todas foram afetadas pelas chuvas.

Na rede municipal de Educação, as aulas vão funcionar normalmente, de acordo com a Secretaria Municipal. "Quaisquer alterações, serão pontuais e informadas de acordo com a necessidade", a pasta acrescentou.

Veja as escolas que estarão fechadas:

C.E. JARDIM GLÁUCIA - BELFORD ROXO



C.E. JARDIM IPÊ - BELFORD ROXO



C.E. PAULINO BARBOSA - BELFORD ROXO



C.E. SANTA TEREZA - BELFORD ROXO



C.E. PARQUE AMORIM * BELFORD ROXO



C.E. BOM PASTOR - BELFORD ROXO



CIEP 314 GALILEU GALILEI - BELFORD ROXO



CIEP 377 CARMEM DA SILVA - BELFORD ROXO



C.E. IRINEU MARINHO - DUQUE DE CAXIAS



C.E. FERNANDO FIGUEIREDO - DUQUE DE CAXIAS



C.E. PROFESSORA ELIANA DE ALMEIDA DOS SANTOS - ITAGUAÍ



C.E. NEY CIDADE PALMEIRO - ITAGUAÍ



CIEP 368 JOÃO CANUTO - ITAGUAÍ



C.E. IRENE MEIRELLES - MACAÉ



C.E. CAETANO DE OLIVEIRA - MANGARATIBA



C.E. MONTEBELO BONDIN - MANGARATIBA



C.E. JOÃO PAULO II - MANGARATIBA



C.E. HERMÍNIA DE MATTOS - MANGARATIBA



C.E. POETA MÁRIO QUINTANA - MESQUITA



C.E. ANA NÉRI - MESQUITA



C.E. PIERRE PLANCHER - MESQUITA



C.E. ARRUDA NEGREIRO - NOVA IGUAÇU



C.E. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO - RIO BONITO



C.E. PROFESSOR DYRCEU - RIO BONITO



C.E. ALFREDO PUJOL - RIO CLARO



C.E. RODRIGO OTÁVIO FILHO - RIO DE JANEIRO/VAZ LOBO



C.E. STUART EDGARD ANGEL JONES - RIO DE JANEIRO/SANTÍSSIMO



C.E. LEOPOLDINA DA SILVEIRA - RIO DE JANEIRO/BANGU



C.E. CARLOS ARNOLDO AMBRUZINNI - RIO DE JANEIRO/SEPETIBA



C.E. PROFESSORA VILMA ATANÁZIO - RIO DE JANEIRO/CAMPO GRANDE



C.E. CARLOS MAGNO NAZARETH CERQUEIRA - RIO DE JANEIRO/GUARATIBA



C.E. PAULO DE FRONTIN - RIO DE JANEIRO/PÇA DA BANDEIRA



C.E. JOÃO COELHO DA SILVA - SÃO JOÃO DA BARRA



C.E. PROFESSORA SANDRA MARIA - SÃO JOÃO DE MERITI



E.E. PRAÇA DA BANDEIRA - SÃO JOÃO DE MERITI



CIEP 399 JEAN BAPTISTE DEBRET - SÃO JOÃO DE MERITI



C.E. CAETANO BELLONI - SÃO JOÃO DE MERITI



CIEP 169 MARIA AUGUSTA CORRÊA - SÃO JOÃO DE MERITI



CIEP 170 GREGÓRIO BEZERRA - SÃO JOÃO DE MERITI



CIEP 115 ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA - SÃO JOÃO DE MERITI



C.E. MURILO BRAGA - SÃO JOÃO DE MERITI



C.E. PRESIDENTE DUTRA - SEROPÉDICA