C.E. JARDIM IPÊ - BELFORD ROXO
C.E. PAULINO BARBOSA - BELFORD ROXO
C.E. SANTA TEREZA - BELFORD ROXO
C.E. PARQUE AMORIM * BELFORD ROXO
C.E. BOM PASTOR - BELFORD ROXO
CIEP 314 GALILEU GALILEI - BELFORD ROXO
CIEP 377 CARMEM DA SILVA - BELFORD ROXO
C.E. IRINEU MARINHO - DUQUE DE CAXIAS
C.E. FERNANDO FIGUEIREDO - DUQUE DE CAXIAS
C.E. PROFESSORA ELIANA DE ALMEIDA DOS SANTOS - ITAGUAÍ
C.E. NEY CIDADE PALMEIRO - ITAGUAÍ
CIEP 368 JOÃO CANUTO - ITAGUAÍ
C.E. IRENE MEIRELLES - MACAÉ
C.E. CAETANO DE OLIVEIRA - MANGARATIBA
C.E. MONTEBELO BONDIN - MANGARATIBA
C.E. JOÃO PAULO II - MANGARATIBA
C.E. HERMÍNIA DE MATTOS - MANGARATIBA
C.E. POETA MÁRIO QUINTANA - MESQUITA
C.E. ANA NÉRI - MESQUITA
C.E. PIERRE PLANCHER - MESQUITA
C.E. ARRUDA NEGREIRO - NOVA IGUAÇU
C.E. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO - RIO BONITO
C.E. PROFESSOR DYRCEU - RIO BONITO
C.E. ALFREDO PUJOL - RIO CLARO
C.E. RODRIGO OTÁVIO FILHO - RIO DE JANEIRO/VAZ LOBO
C.E. STUART EDGARD ANGEL JONES - RIO DE JANEIRO/SANTÍSSIMO
C.E. LEOPOLDINA DA SILVEIRA - RIO DE JANEIRO/BANGU
C.E. CARLOS ARNOLDO AMBRUZINNI - RIO DE JANEIRO/SEPETIBA
C.E. PROFESSORA VILMA ATANÁZIO - RIO DE JANEIRO/CAMPO GRANDE
C.E. CARLOS MAGNO NAZARETH CERQUEIRA - RIO DE JANEIRO/GUARATIBA
C.E. PAULO DE FRONTIN - RIO DE JANEIRO/PÇA DA BANDEIRA
C.E. JOÃO COELHO DA SILVA - SÃO JOÃO DA BARRA
C.E. PROFESSORA SANDRA MARIA - SÃO JOÃO DE MERITI
E.E. PRAÇA DA BANDEIRA - SÃO JOÃO DE MERITI
CIEP 399 JEAN BAPTISTE DEBRET - SÃO JOÃO DE MERITI
C.E. CAETANO BELLONI - SÃO JOÃO DE MERITI
CIEP 169 MARIA AUGUSTA CORRÊA - SÃO JOÃO DE MERITI
CIEP 170 GREGÓRIO BEZERRA - SÃO JOÃO DE MERITI
CIEP 115 ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA - SÃO JOÃO DE MERITI
C.E. MURILO BRAGA - SÃO JOÃO DE MERITI
C.E. PRESIDENTE DUTRA - SEROPÉDICA