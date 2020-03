Polícia prende um dos líderes de quadrilha especializada em roubo de cargas

Rio - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira, Michel Emerson Alves de Lima, o "Gordão". Ele é suspeito de ser um dos líderes de uma quadrilha especializada em roubo de cargas que atua na Baixada Fluminense.

De acordo com agentes, o criminoso foi preso em flagrante quando estava escondido em uma casa próxima a comunidade do Barbante, na Ilha do Governador, Zona Norte.

Ainda segundo a polícia, contra "Gordão" havia um mandado de prisão em aberto por roubo majorado e receptação qualificada. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), onde responderá pelos crimes.