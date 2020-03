DRFA prende chefe do tráfico de drogas e roubo de veículos de Macaé

Rio - Um homem acusado de ser o chefe do tráfico de drogas no Norte Fluminense e de roubos de veículos na região de Macaé, foi preso nesta terça-feira por Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA). A investigação para identificar e localizar o criminoso durou cerca de três meses segundo a especializada.

De acordo com a DRFA, além do envolvimento em roubo de veículos, o preso também é chefe nas comunidades da Malvina, Nova Holanda, Fronteira, São Jorge, Santana, Botafogo e Aroeira. Ele foi encontrado em uma mansão em Macaé avaliada em R$ 1 milhão. Com o acusado foram encontrados uma pistola Glock, três carregadores, 39 munições e cadernos de anotações do tráfico.