Teto de UPA cai e atinge criança em São João de Meriti

Rio - Parte do teto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Éden, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, desabou e atingiu uma criança de dois anos e sua mãe, na noite de domingo.

De acordo com a página Vilar Meriti, a criança estava internada quando a placa de gesso caiu sobre o leito. "O teto caiu e como estava molhado quebrou quando bateu em mim, caindo um pouco no meu filho e o restante no chão. Não nos machucamos pois a placa estava molhada de uma goteira que há na telha", contou a mãe da criança na publicação.

Procurada, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São João de Meriti informou que "caiu um pedaço de placa de papelão, com gesso, na manhã do domingo passado, no chão, próximo ao leito onde estava uma criança e a mãe, mas ninguém foi atingido. Mesmo assim e, imediatamente, os dois foram avaliados pelo médico de plantão. O conserto do teto já foi efetuado".