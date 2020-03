Vítimas das chuvas vão receber cartões para compra de materiais de construção e eletrodomésticos

Rio - As vítimas das chuvas do Rio vão receber cartões bancários para a compra de materiais de construção e eletrodomésticos. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo governador Wilson Witzel. O projeto, chamado de Cartão Recomeçar, prevê o benefício em valores de R$ 5 mil para famílias desabrigadas e de R$ 2 mil para desalojadas.

Segundo o governador, as vítimas das chuvas terão acesso ao Cartão Recomeçar assim que o imóvel for identificado, comprovada a renda per capita da família e que o cadastro dela seja feito pela prefeitura. O Cartão Recomeçar foi lançado pelo governador no mês passado após as enchentes no Norte e Noroeste do estado. Agora, ele será expandido para as outras regiões afetadas recentemente.

"Estamos nos credenciando para receber R$ 300 milhões do Governo Federal para somar ao nosso investimento na recuperação das cidades atingidas pelas chuvas", adiantou o governador.

Witzel também informou que programa de habitação "De casa Nova" fará um mapeamento de terrenos que possam receber essas 50 mil moradias. "Pretendemos entregar até o final do meu governo. Esse programa é voltado para os pobres que moram em áreas de risco".

