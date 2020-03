Maracanã terá esquema especial para jogo do Flu

A CET-Rio montou esquema especial de trânsito para o jogo entre Fluminense e Botafogo-PB, que acontece hoje no Maracanã pela Copa do Brasil. No total, serão 45 pessoas, entre controladores, equipes de apoio e guardas municipais, com sete veículos operacionais e dez motocicletas, que trabalharão para manter a fluidez, coibir estacionamento irregular, ordenar cruzamentos, orientar pedestres e efetuar bloqueios durante a partida, marcada para 19h15. Ruas e avenidas ficarão bloqueadas.

De acordo com a CET-Rio, a partir das 18h, ficarão fechadas ao tráfego a Rua Professor Eurico Rabelo, no trecho compreendido entre a Avenida Maracanã e a Avenida Professor Manoel de Abreu; a Rua Isidro de Figueiredo, em toda a extensão; e Rua Visconde de Itamarati, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Professor Eurico Rabelo.

Ainda segundo a CET-Rio, a partir das 21h, haverá bloqueio na Avenida Professor Manoel de Abreu, pista sentido Centro, no trecho entre a Rua Dona Zulmira e a Avenida Presidente Castelo Branco. Já entre 18h e 19h30 será implantado duplo sentido na Rua Isidro de Figueiredo, em toda a extensão; e Rua Visconde de Itamarati, entre a Rua São Francisco Xavier e Rua Professor Eurico Rabelo.

A CET-Rio informou que não serão criadas áreas de estacionamento para o jogo. Por isso, recomenda-se a utilização do transporte público. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) atuará com reboques baseados em pontos estratégicos e circulando na área de abrangência do evento para reprimir o estacionamento irregular e garantir a fluidez do tráfego. Os veículos estacionados irregularmente serão removidos para os depósitos públicos municipais.