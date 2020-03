Rio - Policiais da 74ª DP (Alcântara) estouraram, na tarde desta terça-feira, um depósito de cerveja no bairro Gebara, em São Gonçalo. O local comercializava cervejas de marcas desconhecidas como se fossem de marcas mais caras, alterando seus rótulos e tampas. Foram apreendidos 600 caixas de cerveja e rótulos da bebida.



No estabelecimento foram presas em flagrante 11 pessoas, todas dos estados de Goiás e Tocantins. De acordo com as informações, os integrantes dessa quadrilha já haviam sido presos outras vezes no Rio de Janeiro, pelo mesmo crime.



Os presos foram autuados pelos crimes de falsificação de produtos alimentícios e organização criminosa. A investigação irá prosseguir para identificar os responsáveis e líderes dessa organização criminosa.