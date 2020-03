PM é baleado durante assalto em São Gonçalo e fica em estado grave

Rio - Um policial militar foi baleado durante um assalto, na noite desta terça-feira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado. O sargento Gustavo Alves Campos, de 43 anos, foi abordado pelos bandidos na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), na altura de Santa Luzia, e foi atingido no abdômen, por volta das 19h.

O sargento, que é lotado na Diretoria Geral de Saúde (DGS), foi socorrido em estado grave pelo Samu no Hospital Alberto Torres (Heat), no Colubandê. O PM deu entrada no setor de trauma da unidade, sendo encaminhado para cirurgia. De acordo com a Secretaria estadual de Saúde, ele está com o quado estável.

De acordo com as primeiras informações, a arma do sargento foi levada pelos bandidos, que conseguiram fugir. O crime é investigado pela 74ª DP (Alcântara).