Homem é encontrado morto na comunidade da Tirol

Rio - Um homem, sem identificação, foi encontrado morto na Comunidade da Tirol, na Freguesia, Zona Oeste do Rio, na noite desta terça-feira. Segundo a PM, agentes da equipe do 18º (Jacarepaguá) receberam uma denúncia de homens armados na região e encontraram dois veículos, em um deles o corpo foi achado. A área foi isolada e foi feita a perícia e a Delegacia de Homicídios investiga o caso.

Ainda de acordo com a polícia militar, não houve confronto durante a ação e equipes do 18ºBPM e do RECOM continuam na região com policiamento reforçado.