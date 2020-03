Polícia prende milicianos no Morro do Jordão com fuzis, pistolas e granadas

Rio - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira, dois homens acusados de pertencerem a milícia que atua no Morro do Jordão, na Taquara, na Zona Oeste do Rio. Foram apreendidos dois fuzis calibre 5.56, quatro pistolas calibre 9mm, 10 granadas, além do chamado "kit Roni", que transforma pistola Glock em uma submetralhadora.

As prisões foram realizadas em uma operação conjunto entre a 39ª DP (Pavuna) e 32ª DP (Taquara), que foram até o Morro do Jordão para checar informações de que milicianos estariam no local com grande quantidade de armas de fogo.

Chegando no local, os dois foram presos e a grande quantidade de armas e explosivos encontrada. Também foram encontrados dois veículos roubados e um carro que era alvo de busca e apreensão. Os presos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo, receptação e constituição de milícia privada. Um terceiro suspeito foi conduzido à 39ª DP e sua situação está sendo verificada.