Visitantes são flagrados com celular e drogas em presídios de Magé e São Gonçalo

Rio - Dois visitantes foram detidos, nesta quarta-feira, tentando entrar com celular e drogas em presídios da Baixada Fluminense e da Região Metropolitana do Rio. Agentes apreenderam um pacote de erva seca, supostamente maconha, um celular e R$ 190 reais em espécie com um visitante, no Presídio Hélio Gomes, em Magé; além de outro pacote de erva seca escondidos na parte íntima de uma mulher, no Presídio ISAP Tiago Teles de Castro Domingues, em São Gonçalo.

Galeria de Fotos Material apreendido nos presídios Divulgação Material apreendido nos presídios Divulgação Material apreendido nos presídios Divulgação Material apreendido nos presídios Divulgação

Na última terça-feira, um servidor foi flagrado com quatro jogos de baralho e oito "amarrados" de papel de seda escondidos debaixo da calça. Na ocasião, ele entrava para o serviço de Regime Adicional de Serviço (RAS), no Presídio Jonas Lopes de Carvalho, em Bangu, na Zona Oeste, quando foi parado pelo Grupamento de Portaria Unificada (GPU).



O agente e os materiais foram conduzidos à 34ª DP (Bangu) para confecção de registro de ocorrência. Além disso, uma sindicância foi aberta para apurar os fatos. Quanto as apreensões desta quarta-feira, as visitas e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 65ª DP (Magé) e 74ª DP (Alcântara), respectivamente, para registro de ocorrência.