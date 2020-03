Empreendedorismo em pauta

Como avalia o papel dos empreendedores?

Eles são o foco dos investimentos a serem feitos no Rio de Janeiro. São pessoas que dentro de suas atividades, também são responsáveis pelos postos de trabalho, retirando do estado uma figura passiva e ruim financeiramente.

Como a pasta incentiva o crescimento do setor?

O que temos feito são as políticas públicas de apoio. Estimulamos cada vez mais as parcerias. A fomentação desses negócios é o que faz a economia girar. O governo tem que ser um facilitador e não criar dificuldades para o empreendedor. O empresário precisa acreditar que aqui ele será próspero.

O que acha da grande migração que houve no estado?

Temos que enaltecer os que ficaram. Essas pessoas não desistiram do estado e nem do país. O próprio Clube do Empreendedor é uma resposta.

Como resolver o problema da falta de qualificação?

Temos que olhar para os erros do passado e corrigir. É olhar com carinho. Melhorar a qualificação é olhar para as empresas e ver onde estão as necessidades. Assim, conectamos as pessoas com as empresas certas, além de relacionar com a futura formação.

Como será a Carteira do Empreendedor?

O projeto está em fase final. A ideia é funcionar como um cartão de identificação com chip, onde os microempreendedores possam efetuar pagamentos, além de ter benefícios, como comprovação de renda e abertura de conta bancária.