Governo do Rio começa a analisar pedidos de benefício para atingidos por chuvas

O governo do Rio informou, ontem, que está analisando a documentação de 300 famílias para a concessão do Cartão Recomeçar. O benefício, publicado no Diário Oficial de 13 de fevereiro, concede crédito de R$ 5 mil a famílias que ficaram desabrigadas, como consequência das chuvas, e R$ 2 mil para as desalojadas, que perderam o imóvel temporariamente. Ontem, o benefício, que estava restrito à população atingida pelas chuvas de janeiro nas regiões Norte e Noroeste, foi estendido para vítimas em todo o estado, devido aos temporais mais recentes.

Segundo a secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Fernanda Titonel, o governo estima que 1.500 famílias tenham sido atingidas no Norte e Noroeste e outras 3.500 no Rio, na Região Metropolitana e Baixada Fluminense desde os temporais de sábado.

"As famílias atingidas devem reunir a documentação necessária e procurar as prefeituras, que estão sendo capacitadas sobre as condições necessárias para cadastramento e obtenção do benefício pela população. A prefeitura nos envia a documentação e, após a análise, solicitamos ao Banco do Brasil a emissão do Cartão Recomeçar", explicou Titonel.

Segundo a secretaria, o período entre a análise da documentação enviada pelas prefeituras e a emissão dos cartões é estimado em 15 dias. "Estamos trabalhando para que o benefício seja disponibilizado às famílias com a maior rapidez possível", disse a secretária.

De acordo com o Decreto 46.961, publicado ontem no Diário Oficial, o valores serão pagos em parcela única, para uso exclusivo na compra de materiais de construção e eletrodomésticos da linha branca.

"As famílias vão poder usar o cartão em qualquer loja como se fosse um cartão de crédito comum. E faremos a fiscalização, com prestação de contas, para garantir que o benefício foi utilizado de maneira correta", explica a secretária.

Os recursos do Cartão Recomeçar serão provenientes do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHIS). Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, até o momento, Rio Bonito e Magé decretaram Situação de Emergência, e Itaguaí e Mesquita decretaram Estado de Calamidade Pública.

A pasta informou que as prefeituras irão divulgar os locais de cadastramento da população para obtenção do Cartão Recomeçar.