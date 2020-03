Papa fará missa por vídeo

A tradicional oração do Angelus será transmitira por vídeo pela internet, hoje, para evitar riscos de difusão do coronavírus. A oração será retransmitida nas telas na praça de São Pedro para permitir a participação dos fiéis. A audiência semanal do papa às quartas-feiras será realizada nas mesmas condições, informa o Vaticano, onde o coronavírus chegou anteontem. Até o próximo domingo as missas em Santa Marta, a residência do papa no Vaticano, estão canceladas. Há mais de uma semana, o pontífice, de 83 anos, não deixa sua residência, próxima à Basílica de São Pedro, devido a um resfriado.