Rio - Um ex-policial militar foi preso, na tarde deste sábado, em Mariópolis, no bairro de Anchieta, Zona Norte do Rio, após agredir a ex companheira e tentar levar o filho de 3 anos do casal. Segundo a mãe e a irmã da vítima, o homem foi a casa da ex mulher, na noite de sexta-feira, e a agarrou a força após uma discussão. Ainda segundo elas, a mulher vinha sendo agredida pelo ex.

Segundo a polícia, o ex-policial foi expulso da corporação e tem passagens pela polícia com prisões em flagrante por lesão corporal decorrente de violência doméstica as suas ex-companheiras.

Os agentes da Polícia Civil foram ao local e o homem foi preso em flagrante. A vítima, que estava em estado de choque, e o filho foram libertados. Ao ser liberada, ela passou mal e precisou ser levada para o hospital. A ex-companheira também afirmou ter sido estuprada pelo ex-companheiro, na manhã de sábado.