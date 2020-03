Rio - A Prefeitura do Rio publicou, nesta quarta-feira, um decreto determinando que as tarifas cobradas em serviços de mototáxi na capital poderão ser calculadas por meio de aplicativo eletrônico, tabela prefixada e taxímetro. De acordo com a prefeitura, um grupo de trabalho será instituído para estudar qual é o melhor aparelho para o serviço. No entanto, ainda não há um prazo para a implementação da mudança e nem como será feita.

O novo decreto substitui o publicado em 5 de novembro de 2019, que dispõe sobre a regulamentação do serviço de transporte de passageiros por motocicleta na cidade. A justificativa para a nova redação é que é preciso "oferecer segurança quanto ao valor cobrado aos usuários".