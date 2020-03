Rio - A Polícia Civil apreendeu, nesta quarta-feira, quase duas tonelas de produtos falsificados na Avenida Rio Branco, no Centro do Rio. De acordo com agentes, a investigação teve início após denúncia de que no local havia comércio de produtos falsificados. A mercadoria foi avaliada em cerca de R$ 3 milhões.

A polícia disse ainda que sete pessoas, que não tiveram a identidade revelada, responsáveis pelos produtos, foram encaminhadas para a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), onde responderão por venda de produtos falsos.