O Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, vai promover amanhã campanha de doação de sangue. Fruto de uma parceria com o Hemorio, a ação tem como objetivo renovar os estoques que abastecem as unidades da rede pública de saúde. Para doar, basta se apresentar na unidade de saúde, de 7h às 18h, com documento original com foto. É preciso pesar, no mínimo 50 quilos. Pessoas de 16 e 17 anos poderão doar com a autorização dos pais ou responsáveis. Segundo o Hemorio, cada bolsa de sangue pode ajudar até quatro pessoas. O Hospital Municipal Miguel Couto fica na Avenida Bartolomeu Mitre, 1.108.