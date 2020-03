Rio - A Câmara Municipal derrubou, nesta quarta-feira, em sessão extraordinária, o veto do prefeito Marcelo Crivella ao projeto de lei de autoria do vereador Rafael Aloísio Freitas que já havia sido aprovado pela Casa e tombava o Imperator - Centro Cultural João Nogueira, no Méier, Zona Norte do Rio.



A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura, revitalizou, na gestão passada, todo o local e o transformou em Espaço Cultural, com uma área superior a 7 mil metros quadrados, divididos em três modernos pavimentos e um terraço. Esse projeto de revitalização transformou o antigo Imperator no atual "Imperator – Centro Cultural João Nogueira", proporcionando opções de lazer e entretenimento aos moradores da Zona Norte, como acontecia havia mais de 60 anos.



Atualmente, o local possui um teatro com a mais moderna tecnologia de arquibancadas retráteis do País e capacidade para 642 pessoas sentadas e 11 cadeirantes ou 1060 pessoas em pé; um bar/cafeteria; três salas de cinema; uma sala de exposições e um terraço verde de 1.200 metros quadrados.



"O Imperator foi o grande centro de entretenimento da Zona Norte. Inicialmente, era frequentado pelos admiradores do cinema, mas, com sua transformação em casa de espetáculos, passou a ser frequentado também por aqueles que apreciavam os melhores shows. Seus frequentadores nunca esqueceram os momentos de lazer vividos ali e lamentaram bastante o curto período que o espaço ficou fechado. Atualmente, o Imperator voltou a ser um local frequentado por moradores de toda a cidade e temos que assegurar que este espaço jamais deixe de existir", explicou o vereador.



Moradora da Rua Dias da Cruz, no Méier, a poucos metros do Imperator, Bárbara Cairo, de 24 anos, comemorou a decisão da Câmara Municipal.



"É uma alegria ver a Câmara trabalhando em favor da população não só da Zona Norte, como do Rio. O Imperator não é só do Méier, é do Rio de Janeiro. Foi um golaço da Câmara e do vereador Rafael Freitas", elogiou.